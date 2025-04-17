BBC: окупанти привласнюють оселі мешканців Маріуполя, що може бути частиною русифікації міста

Для того, аби повернути власність, українцям довелося б повертатися в місто і, найімовірніше, отримувати паспорт ворога.

Російська окупаційна "влада" систематично захоплює тисячі домівок українців, які виїхали з Маріуполя. За три роки окупації у законних власників відібрали або збираються це зробити щонайменше 5700 домівок, верифікувала BBC на основі опублікованих окупантами даних від липня 2024.

Щоб зберегти свою власність, українцям довелося б їхати до окупованого міста через територію Росії, проходити небезпечні перевірки – "фільтрацію", зіткнутися з бюрократією і тиском задля отримання паспорту країни-агресорки. Журналісти вважають, що конфіскація майна є частиною русифікації міста.

Наслідком російського захоплення Маріуполя стали знищення і пошкодження 93 % багатоповерхівок. Це 443 висотки, повідомляли в Human Rights Watch. Окупанти стверджували, що побудували 70 нових будинків, але місцеві заявляли, що брак осель все ще залишається.

"Згідно з міськими документами, проаналізованими BBC Verify, окрім 2200 будинків, призначених для неминучої конфіскації міською владою, ще 3550 визначено для потенційної конфіскації", – повідомили журналісти.

Всі ці оселі окупанти визначають "безхазяйними", хоча насправді вони мають господарів. Ці квартири і будинки мають власників, які поїхали, або ж належали людям, убитим під час окупації і боїв за місто.