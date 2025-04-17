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Громадам роз'яснили, як правильно проводити хвилину мовчання

Оприлюднили детальний посібник.

Громадам роз'яснили, як правильно проводити хвилину мовчання
Фото: ОПУ

Для громад створили та презентували Дорожню карту впровадження хвилини мовчання.

Як повідомили у Міністерстві розвитку громад та територійУкраїни, Дорожню карту презентували на Міжнародному форумі згуртованості. Це короткий, але деталізований посібник, націлений на те, щоб допомогти громадам правильно комунікувати вшанування загиблих від російської агресії. 

Дорожню карту розробило міністерство спільно із  ГО "Вшануй".

"Хвилина мовчання – ритуал подяки, пошани та памʼяті. Символічна обʼєднавча дія, відкрита для залученості широкого кола суспільства і покликана зберігати памʼять про російсько-українську війну, боротьбу України за незалежність", – наголосили у відомстві. 

У довіднику наводиться детальна покрокова інструкція для органів місцевого самоврядування з впровадження хвилини мовчання, а також законодавче її обґрунтування, приклади комунікації з суспільством та медіа. 

Довідник також пропонує готові рішення для різних ситуацій, які громади можуть адаптувати під себе: від алгоритму зупинки транспорту під час хвилини мовчання до відео та аудіо супроводу, який може транслюватися, і шаблонів готових текстів, які можуть звучати під час оголошення хвилини мовчання.

В основу розробки рекомендацій в довіднику ліг досвід Львова та Вінниці. 

ГО “Вшануй” працює над формуванням та впровадженням нових меморіальних практик в Україні. Серед цілей організації – популяризація хвилини мовчання на національному рівні. Одне з головних гасел: “Пам'ятай про полеглих - допомагай живим”.

  • 16 березня 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ про хвилину мовчання для вшанування всіх українців, які загинули у війні з РФ.
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