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Вночі Росія атакувала Україну балістикою, КАБами та ударними безпілотниками

Українська ППО збила 25 російських дронів, ще 30 – локаційно втрачені.

Вночі Росія атакувала Україну балістикою, КАБами та ударними безпілотниками
війна з Росією
Фото: Генштаб

Вночі Росія атакувала територію України двома балістичними та трьома керованими ракетами, а також 75 ударними безпілотниками.

"У ніч на 17 квітня (із 20.00 16 квітня) ворог завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської області – рф., трьома зенітними керованими ракетами С-300/400 із ТОТ Луганської області, а також 75-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово – рф., Чауда – Крим", – йдеться у повідомленні Повітряних сил. 

Станом на 10.00 підтверджено збиття 25 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та центрі країни.

30 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Сумщина та Дніпропетровщина.

Фото: Повітряні сили

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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