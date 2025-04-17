Українська делегація прибула до Парижа на зустріч "коаліції охочих" і США

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та голова Офісу президента Андрій Єрмак прибули до Парижа на зустріч у межах "коаліції охочих". Українці планують провести двосторонні та багатосторонні зустрічі з представниками країн коаліції.

Зокрема, зустрічатимуться з представниками Великої Британії, Франції і Німеччини. Про це розповів Єрмак.

"Також заплановані зустрічі з представниками США, які в цей час перебувають у Франції. Працюємо над важливими питаннями для безпеки України та всієї Європи", – сказав він.

Сьогодні в Парижі перебуватимуть американський держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник Стів Віткофф, який тричі літав до Росії на переговори з Путіним. Мета їхнього візиту не вичерпується питанням України: вони планували говорити і про Іран та інші теми.

Українська і американська делегації зустрічалися декілька разів, але – в Саудівській Аравії. Результатом зустрічей стала домовленість про енергетичне перемир'я, якого не дотримується Росія. Україна була згодна і на повне припинення вогню, але свою згоду не дала Росія.

Що таке коаліція охочих?

На тлі напруги в відносинах Києва і Вашингтона Європа активізувала зусилля з забезпечення справедливого миру для України. Лідерство в цьому питанні на себе взяли Лондон і Париж. Британський прем'єр-міністр першим оголосив, що його країна готова надіслати миротворців на територію України, які повинні гарантувати безпеку після того, як Україна і Росія домовляться про припинення війни.

Стармер і французький президент Еммануель Макрон влаштовують зустрічі з лідерами інших країн, аби напрацювати конкретні кроки. Коаліція охочих об'єднує близько 30 країн, і хоча не всі з них готові надіслати власні війська до України, вони засвідчують підтримку цій ідеї та висловлюють бажання допомагати різними шляхами.