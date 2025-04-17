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Вчені заявили про "найбільший доказ" існування життя поза Землею

Допоміг космічний телескоп James Webb.

Вчені заявили про "найбільший доказ" існування життя поза Землею
Фото: EPA/UPG

Група вчених під проводом професора Нікку Мадхусудхана з Кембриджського університету повідомила про знахідку, яку вважають "найбільшим наразі доказом" того, що поза межами Землі можливе життя.

Як пише The Guardian, астрономам вдалося віднайти на планеті K2-18 b, що розташована за 124 світлових роки від нашої Сонячної системи, сліди хімічних сполук, які сучасна наука зустрічала лише у формі продуктів життєдіяльності. 

Йдеться про диметил сульфід та диметил дисульфід, які виявили завдяки космічному телескопу James Webb. Ці речовини виробляє морський фітопланктон.

Планета K2-18 b у 9 разів масивніша за Землю і належить до системи зірки типу "червоний карлик", яка вдвічі менша за наше Сонце. 

Вчені вважають, що їхнє відкриття може стати "поворотним моментом в історії пошуку відповіді на питання того, чи можливе життя поза межами нашої планети".   

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