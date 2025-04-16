Reuters: в Росії затримали колишнього губернатора Курської області

Колишнього губернатора Курської області Росії Олексія Смирнова затримали та звинуватили у розкраданні призначених для будівництва оборонних споруд коштів.

Про це повідомляє Reuters.

Смирнова затримали разом зі його колишнім заступником Олексієм Дєдовим. Московський суд відправив Смирнова під варту на два місяці.

Зазначається, що справа пов'язана з попередніми арештами за звинуваченнями у зловживанні службовим становищем трьох посадовців Курської області та бізнесменів, відповідальних за будівництво оборонних споруд. Раніше повідомлялось, що збитки, пов'язані з цією справою, склали близько 800 млн рублів (9,64 млн доларів).

6 серпня минулого року Росія заговорила про прорив кордону в Курській області. Спершу вона стверджувала, що спроба була невдалою і що її ФСБ стримала операцію, але навіть її провоєнні блогери повідомляли про втрату контролю. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко того дня сказав, що заяви росіян про контроль кордону в Курській області є неправдою. Це був перший і єдиний коментар українського посадовця на цю тему.

7 серпня 2024 року росіяни повідомляли про продовження боїв. З деяких населених пунктів оголосили евакуацію. Факт прориву кордону ніхто вже не заперечував включно з Володимиром Путіним, який екстрено зібрав уряд і, за даними росЗМІ, раду безпеки.

8 серпня український президент у зверненні сказав, що Росія принесла на нашу землю війну, і вона повинна відчути, що зробила. У Пентагоні ж сказали, що не вважають події в Курській області ескалацією, а Україна робить те, що потрібно їй для перемоги на полі бою.

За даними Deep State, Росія ще в перший день операції втратила декілька населених пунктів.