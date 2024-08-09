Deep State: у Курській області Росія втратила декілька сіл

Три села росіяни перестали контролювати ще в перший день боїв.

Росія в перший день боїв у Курській області втратила контроль над декількома селами, стверджує проєкт Deep State. Йдеться про Свердліково, Дар'їно і Олешню.

За даними аналітиків, Сили оборони вдарили біля Свердліково та Олешні. Перше село взяли з боєм, друге – "без бою чи з мінімальними зусиллями".

"На КПП «Суджа» оточено близько двох взводів ворога. Горналь також було оточено. Кацапи з переляку заховалися в місцевому монастирі. Передові групи вийшли до Гончарівки та околиць Суджі. Бої в районі Зелений Шлях, інтенсивність невідома. У Миколаєво-Дар'їно опорник ворога зумів стримати перший накат, але не довго", – йдеться у повідомленні.

Загальна територія, з якої відступили росіяни, на момент описуваних подій дорівнювала близько 142 кілометрам.

Фото: Deep State Частина території, над якою Росія втратила контроль

Фото: Deep State Частина території, над якою Росія втратила контроль

Аналітики попередили, що оновлення інформації проходитиме з затримками.

Події в Курській області

6 серпня Росія заговорила про прорив кордону в Курській області. Спершу вона стверджувала, що спроба була невдалою і що її ФСБ стримала операцію, але навіть її провоєнні блогери повідомляли про втрату контролю. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко того дня сказав, що заяви росіян про контроль кордону в Курській області є неправдою. Це був перший і єдиний коментар українського посадовця на цю тему.

7 серпня росіяни повідомляли про продовження боїв. З деяких населених пунктів оголосили евакуацію. Факт прориву кордону ніхто вже не заперечував включно з Володимиром Путіним, який екстрено зібрав уряд і, за даними росЗМІ, раду безпеки.

Коментарі на тему Курської області, хоч і доволі обтічні, почали лунали від радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

У США і ЄС тим часом коментували події дуже обережно. Вашингтон сказав, що хотів би уточнити в України, що відбувається. Також американці казали, що треба не забувати про те, що з Курської області Росія атакувала українців, і що Україна має право на захист. Про право на захист нагадували і в Євросоюзі.

8 серпня український президент у зверненні сказав, що Росія принесла на нашу землю війну, і вона повинна відчути, що зробила. У Пентагоні ж сказали, що не вважають події в Курській області ескалацією, а Україна робить те, що потрібно їй для перемоги на полі бою.