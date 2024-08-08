Батальйон “Ахіллес” ударних БпАК 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка оголосив збір на безпілотники

Батальйон “Ахіллес” ударних БпАК 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка оголосив найбільший збір в історії батальйону.

Про це повідомила пресслужба батальйону “Ахіллес”.

Збір призначений для закупівлі 10 бортів ударних бомберів Pegasus, які дозволять бачити та ефективно ліквідовувати ворога вночі.

Сума збору – 15 млн гривень.,

Pegasus - український виробник для українських Сил Оборони. Всесезонний борт Pegasus ARMS здатний переносити вантажі до 20 кг.

“Сума велика лише відносно, адже знищена техніка противника – це врятовані життя як військових на передньому краї, так і цивільних”, - наголосили в батальйоні.

Підтримати збір:

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