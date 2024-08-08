Галущенко: після перевірки відключень регіони-порушники притягатимуть до відповідальності

Деякі регіони України не виконували команди диспетчера на обмеження, і за це вони будуть притягнуті до відповідальності.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що після перевірки відключень електроенергії деякі регіони не виконували команди диспетчера на обмеження, тому порушники будуть притягнені до відповідальності.

Про це він сказав під час брифінгу в Миколаєві, пише Укрінформ.

"Під час дії графіків відключень світла деякі регіони України не виконували команди диспетчера на обмеження, зараз по них будуть зроблені юридичні висновки. Зокрема, Держенергонагляд перевірив Житомир і встановив там такі порушення. Ситуація погіршується ще й тим, що перевіряльників не допускали на об’єкт", – сказав міністр.

Він додав, що це неприпустимо і в мирний період, а особливо під час війни. Тому має діяти принцип справедливості, як це було у 2022-2023 роках і не повинно бути так, що одні сидять без світла по 16 годин, а інші тільки по дві чи чотири.

Галущенко наголосив, що в Україні є єдина енергосистема, яка розподіляє дефіцит електрики рівномірно по всіх областях.

"Так, є певні моменти, пов’язані з наявністю більшої чи меншої кількості об’єктів критичної інфраструктури чи промисловості, але це суттєво не впливає на ситуацію", – зазначив міністр.

Раніше Держенергонагляд здійснив перевірки застосування обленерго графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях.

Найбільше порушень виявлено у Дніпропетровській і Житомирській областях.