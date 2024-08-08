Сьогодні для промисловості та бізнесу застосують одну чергу відключень

Сьогодні, 8 серпня, з 17:00 до 22:00 будуть застосовані обмеження споживання для промисловості та бізнесу.

Як повідомили в "Укренерго", буде задіяна одна черга графіка обмеження потужності.

Споживання населення, критичної інфраструктури та об’єктів оборонної промисловості обмежуватись не буде.Зазначається, що причинами застосування обмежень є:

дефіцит потужності в системі, спричинений російськими атаками;

високий рівень споживання електроенергії через підвищення температури повітря до +30С на півдні та сході країни.

В "Укренерго" наголосили, що варто споживати електроенергію раціонально із 16:00 до 23:00.