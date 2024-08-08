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Сьогодні для промисловості та бізнесу застосують одну чергу відключень

Відключення застосовуватимуть із 17.00 до 22.00.

Сьогодні для промисловості та бізнесу застосують одну чергу відключень
Фото ілюстративне
Фото: rivnepost.rv.ua

Сьогодні, 8 серпня, з 17:00 до 22:00 будуть застосовані обмеження споживання для промисловості та бізнесу.

Як повідомили в "Укренерго", буде задіяна одна черга графіка обмеження потужності. 

Споживання населення, критичної інфраструктури та об’єктів оборонної промисловості обмежуватись не буде.Зазначається, що причинами застосування обмежень є:

  • дефіцит потужності в системі, спричинений російськими атаками;
  • високий рівень споживання електроенергії через підвищення температури повітря до +30С на півдні та сході країни.

 В "Укренерго" наголосили, що варто споживати електроенергію раціонально із 16:00 до 23:00. 

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