Від початку року в управління АРМА передали активів на майже 8 млрд гривень

Завдяки розслідуванням ДБР протягом січня – липня 2024 в управління до Національного агентства з виявлення активів (АРМА) передано активи на понад 7 млрд 772 млн гривень.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДБР.

Дохід, отриманий від управління цими активами, вже перевищує 1 млрд 12 млн гривень.

Серед переданого державі майна:

Корпоративні права ТОВ «Керамбуд», статутний капітал – 36 млн гривень (кінцевими бенефіціарними власниками якого є колишні народні депутати Віктор Медведчук та Тарас Козак)

чотири вертольоти «МІ-2» та два літаки «Ан-2» приблизною вартістю 46 млн гривень

яхта Royal Roмance, приблизною вартістю 5,9 млрд гривень (перебуває у Хорватії)

активи казино з «російським корінням» ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» загальною вартістю майже 1,8 млрд гривень

понад 170 легкових автомобілів та інших транспортних засобів

земельні ділянки, нежитлові приміщення, будинки

екскаватори, трактори, навантажувачі тощо.

Фото: ДБР Передані до АРМА активи