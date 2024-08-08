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Від початку року в управління АРМА передали активів на майже 8 млрд гривень

Дохід, отриманий від управління активами, склав понад мільярд.

Від початку року в управління АРМА передали активів на майже 8 млрд гривень
Засідання АРМА, фото ілюстративне
Фото: АРМА

Завдяки розслідуванням ДБР протягом січня – липня 2024 в управління до Національного агентства з виявлення активів (АРМА) передано активи на понад 7 млрд 772 млн гривень.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДБР. 

Дохід, отриманий від управління цими активами, вже перевищує 1 млрд 12 млн гривень.

Серед переданого державі майна:

  • Корпоративні права ТОВ «Керамбуд», статутний капітал – 36 млн гривень (кінцевими бенефіціарними власниками якого є колишні народні депутати Віктор Медведчук та Тарас Козак)
  • чотири вертольоти «МІ-2» та два літаки «Ан-2» приблизною вартістю 46 млн гривень
  • яхта Royal Roмance, приблизною вартістю 5,9 млрд гривень (перебуває у Хорватії)
  • активи казино з «російським корінням» ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» загальною вартістю майже 1,8 млрд гривень
  • понад 170 легкових автомобілів та інших транспортних засобів
  • земельні ділянки, нежитлові приміщення, будинки
  • екскаватори, трактори, навантажувачі тощо.

Передані до АРМА активи
Фото: ДБР
Передані до АРМА активи

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