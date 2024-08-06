Рахункова палата України перевірить АРМА

Агентство ініціювало перевірку себе за 2023 рік.

Рахункова палата України перевірить Агентство з розшуку і менеджменту активів.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

За її словами, перевірка охопить роботу Агентства за 2023 рік.

"За рік роботи ми здійснили більше 300 перевірок та заходів контролю, внесли чимало заяв за вчинені раніше порушення до правоохоронних органів. Агентство підтримує НАБУ та САП у розслідуванні справи щодо незаконного заволодіння майже 400 тис. дол. США колишнім керівництвом АРМА. Незважаючи на окремі спроби дискредитації роботи Агентства через недоброчесні дії колишніх співробітників, нова команда АРМА невпинно працює над посиленням інституційної спроможності органу", - заявила Дума.

Очільниця Агентства зауважила, що цього року управління арештованими активами та їх реалізація принесли до держскарбниці понад 1,7 млрд грн, що в 47 разів перевищує показник 2022 року.