Криптокартки: що це і навіщо потрібні

Цікавість до криптовалюти зумовлена не лише її інвестиційним потенціалом, але й можливістю її використання як засобу передачі вартості. Створюючи Bitcoin, Сатоші Накамото мав на меті не зробити людей мільйонерами, а відкрити доступ до глобальної цифрової платіжної системи для всіх. І саме криптокартки допомагають досягти цієї мети. Оплата криптовалютою у повсякденному житті - сучасні реалії, а не нездійсненна мрія.

Фото: EPA/UPG

Що таке криптовалютна картка?

Криптокартка - це аналог звичайної дебетової картки, за допомогою якого можна розрахуватись віртуальною валютою. Оплатити можна будь-які послуги та товари у мільйонах торгових точок по всьому світу. Розрахунок з постачальником послуг відбувається не напряму криптовалютою. При оплаті кошти, що списуються з крипторахунку користувача, автоматично конвертуються в місцеву фіатну валюту (для України - в гривні).

Поповнення картки зазвичай здійснюється криптовалютою. Розрізняють також кредитні (Nexo Card, CL Card, Wirex Card) та дебетові (Trustee Card, Weld Card, Bybit Card) криптокартки.

Оформлення криптовалютної картки проходить, зазвичай, за стандартною схемою:

вибір криптокартки, реєстрація на сервісі;

проходження верифікації - надання особистої інформації про користувача, фото документів та особи у тому числі;

проходження анкетування - мета оформлення картки, джерела доходів;

оплата за випуск картки.

Чи відрізняється криптокартка від звичайної дебетової/ кредитної картки?

Загалом, коли справа доходить до оплати, різниці між криптокартками і звичайними фіатними немає.

Головна відмінність полягає в тому, що на звичайних банківських картках зберігаються фіатні кошти, а на криптовалютних - віртуальні.

І ще один пункт - для криптокарток використовується децентралізована блокчейн-технологія. Таким чином, захист даних і їх безпека на вищому рівні, ніж у банківських карток з централізованою системою збереження даних.

Який у криптокарток принцип роботи?

Як вже було сказано, криптовалютна картка не надсилає продавцю крипту. Поєднуючи банківський і криптовалютний рахунки, відбувається автоматична конвертація у фіат за поточним курсом.

Криптовалютна картка може бути:

фізичною - точна копія банківської картки за розмірами та матеріалом виготовлення, має чіп для безконтактної оплати й магнітну смугу;

віртуальною - не має матеріального вираження, для розрахунку її потрібно додати до гаманця смартфона та скористатися терміналом з NFC-модулем.

Слід зазначити, що істотно в фізичній і віртуальній картках відрізняється лише принцип зняття готівки. За допомогою першої це можна зробити, скориставшись будь-яким банкоматом, а для другої підходять лише термінали з NFC-модулем.

Варто також зазначити, що в Україні отримати фізичну криптокартку наразі неможливо. Натомість віртуальна готова до роботи уже через кілька хвилин. До найпопулярніших криптовалютних карток, які можна оформити українцям, відносяться Bybit Card, Wirex Сard, Nexo Card.

Оплата криптокарткою має таку схему:

завчасно поповнюється баланс криптовалютного сервісу, який випустив картку;

конвертація крипти у фіатну валюту при здійсненні розрахунку;

отримання продавцем коштів у традиційному вигляді;

списання криптовалюти з рахунку користувача.

Різниці між оплатою криптовалютною і звичайною карткою не відчуває ні продавець, ні покупець, все має класичний вигляд, а всі обміни відбуваються автоматично.

Сфера застосування криптовалютної картки

Криптовалютна картка може застосовуватись для:

оплати послуг;

розрахунків за товар в онлайн і офлайн режимі;

зняття коштів;

для кредитування.

Ще у 2022 році більш ніж 13 млн американців мали криптокартки. В Україні цей показник, звичайно, не такий високий, проте зростає з кожним днем. І головна причина цього - зручність. Особливо це стосується тих, кому нараховується заробітна плата в криптовалюті , хто заробляє на трейдингу або отримує винагороди від стейкінгу монет. Більше не потрібно робити виведення коштів на банківський рахунок і витрачати зайвий час. Також за допомогою криптовалютної картки можна зняти й готівку в банкоматі, якщо постачальник послуг підтримує цю функцію.

Переваги й недоліки криптокарток

Найперше, що слід зазначити серед плюсів криптокарток - можливість використання для повсякденних витрат. Раніше потрібно було шукати продавців, які напряму приймали оплату в криптовалюті. Але в більшості випадків транзакції займали багато часу і як підсумок можна було витратити більше коштів, ніж очікувалось.

Ще один яскравий плюс - кешбек або знижки на визначений перелік підписок. Наприклад, криптокартка Nexo Card пропонує користувачам кешбек до 2 %, Wirex Card - до 8 %, а картка Crypto.com пропонує безкоштовну підписку на Spotify та Netflix.

Всі криптовалютні картки випускаються в платіжних системах Visa/Mastercard, тож розраховуватись ними можна по всьому світу.

З недоліків використання криптокарток можна виділити:

баланс постійно змінюється через волатильність криптовалюти, ніколи не можна знати точну суму на рахунку;

комісії за конвертації можуть бути високими, до того ж в деяких країнах витрачання криптовалюти є оподаткованою подією;

підтримка карткою невеликої кількості монет.

Рекомендації при виборі криптовалютної картки

Є декілька критеріїв, на які слід звернути увагу при виборі картки для криптовалют:

розміри комісій - можливі комісії за конвертацію та обробку транзакцій. Також у деяких серверів є інші додаткові платежі - наприклад, за обслуговування.

надійність сервісу - репутація компанії, що надає послуги з випуску картки, має бути на високому рівні - ніяких судових справ і хакерських атак;

спосіб конвертації - не всі сервіси надають можливість автоматичної конвертації, а вручну це робити незручно, необхідно регулярно перевіряти залишок коштів на картці;

ліміт на операції - у кожної картки є свої ліміти на перекази, оплату і зняття коштів.

Криптокартка - інноваційне рішення у сфері цифрових валют що робить розрахунки швидкими й зручними. Це ідеальний варіант для тих, хто постійно звертається до криптовалюти у повсякденному житті.