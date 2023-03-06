Чому штормить український крипторинок та що його чекає?

Ще у грудні 2022-го почались обшуки в цілому ряді банків, залучених до платіжних систем, що працюють на крипторинку, гральному секторі та багатьох інших. Це все супроводжується відключенням платіжних терміналів, що, власне, і призводить до блокування і зупинки руху гривні. Обшуки мотивовані боротьбою з незаконним гральним бізнесом.

Насправді ж проблема абсолютно не нова і вже триває досить давно, але на початку березня досягнула певної критичної точки.

Фото: Keenan Constance/unsplash.com

Виходить цікава ситуація: діяльність незаконних казино не викорінюється, сайти не блокуються, а натомість перекривається повітря бізнесам, які не порушували закон. Як то кажуть, ламати - не будувати.

Нагадаємо, що в Україні чинним складом Верховної Ради гральний бізнес легалізовано ще у 2020-му році, але з легалізацією крипти щось пішло не по плану.

Достовірно не знаю, як щільно відбувалось залучення гравців ринку до розробки даного закону, але точно відомо як це відбувалось з нашим Законом “Про віртуальні активи”. До речі, на відміну від грального бізнесу, криптовалюти ніколи не були заборонені.

Так от, представники ринку віртуальних активів, куди входить і Trustee, доклали титанічних зусиль до написання, підготовки та головне до того, щоб він дав дійсно позитивний ефект. Закон пройшов неймовірну бюрократію, був двічі проголосований у ВР та, як результат, підписаний Президентом. Але і досі не працює, а вже майже рік як припадає пилом на полицях.

Закон - як і нічого в цьому світі - не ідеальний, але його наявність мала б вирішити головну проблему криптовалютного бізнесу. Це можливість отримати прозоре банківське обслуговування.

На відміну від 2017-го року, сьогодні безліч країн надали можливість криптобізнесу працювати прозоро. На жаль, Україна не змогла зробити вчасно навіть мінімальнихі кроківи для утримання вже сформованого економічного потенціалу. Зараз кожна українська команда вже зареєстрована за кордоном.

Чомусь політики та чиновники відмовились запускати закон. Чомусь не внесли зміни до податкового законодавства. Тобто по суті поставили весь ринок під загрозу існування!

Зазвичай криптани - це оптимісти, але наявна тенденція веде до продовження Україною втрат, як талантів, так і крипто бізнесу. У перспективі - це сотні мільярдів втрат щорічно.

Наприклад, 6 місяців тому Trustee, як і сотні інших компаній, змушений був отримувати авторизацію на криптодіяльність у Литві. Зараз переорієнтовується на ринки Європи та скоро запустить там свою криптовалюту картку.

Хоч і вже дуже багато втрачено, але ситуацію ще можна врегулювати. Для цього треба терміново знайти рішення для нормальної роботи наявним компаніям, мінімально не “вимикати” гривню. Інакше мрії про технологічний блокчейн-епіцентр увійдуть в історію виключно мріями, з усіма негативними наслідками.