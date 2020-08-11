Зеленський підписав закон про гральний бізнес

Президент Володимир Зеленський 11 серпня підписав закон про легалізацію грального бізнесу.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Закон передбачає встановлення правил і вимог до легальної роботи казино та гральних автоматів. Передбачається, що ліцензія на казино в Києві коштуватиме не менш ніж 60 тис. мінімальних зарплат, тобто майже 280 млн гривень. У інших містах вона коштуватиме приблизно 141 млн. Вона буде діяти 5 років, потім її треба буде оновлювати. За рахунок сплати за ліцензії планують компенсувати недонадходження в бюджет.

Власники гральних автоматів будуть сплачувати щороку приблизно 29 тис. гривень. Закон не розглядає як азартні ігри лотереї, спортивний покер, більярд і боулінг.

Регулювати гральний бізнес буде новий орган - Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей. Призначати та звільняти її представників (голова та шість членів) буде Кабінет Міністрів України.

Нагадаємо, що Верховна Рада України на засіданні 14 липня завершила розгляд понад 3,5 тис. правок до законопроєкту "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" та проголосувала за його ухвалення в цілому.

За ухвалення закону в цілому з необхідними технічно-юридичними правками проголосували 248 нардепів.

Проти ухвалення закону виступала опозиція, зауважуючи, що легалізація грального бізнесу і такий тривалий розгляд цього законопроєкту не є нагальними в умовах коронавірусної кризи. На прийнятті наполягала монобільшість.

21 липня Рада розблокувала підписання закону про легалізацію грального бізнесу.

Очікувалось, що президент накладе вето на законопроєкт, аби його відправили на доопрацювання через колізію із правками.

Нагадаємо, що гральний бізнес в Україні був офіційно заборонений протягом 11 років. У першому читанні Рада проголосувала за легалізацію грального бізнесу ще 16 січня 2020. Документ передбачав розміщення казино в п'ятизіркових готелях, а гральних автоматів - у готелях 3-5 зірок.