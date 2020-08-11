Їм загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією.

Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України затримали у Броварах майора СБУ та військового пенсіонера, які в цукерках передавали секретні дані російським спецслужбам.

Про це інформує пресслужба ДБР.

За даними досудового розслідування, майор СБУ збирав і передавав через кур’єра - полковника в запасі спецслужбам Російської Федерації відомості, що становлять державну таємницю, розголошення якої представникам іноземної держави становить загрозу національній безпеці України.

8 серпня 2020 року під час передачі флеш-носія із секретними відомостями їх затримано «на гарячому» згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Також проведено обшуки за місцем проживання фігурантів, де вилучено додаткові докази їх причетності до вчинення державної зради.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Наразі затриманим повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) й обрано щодо них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.

У ДБР повідомляють, що в разі доведення вини затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років із конфіскацією майна або без неї.