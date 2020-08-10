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Злочевського оголосили в розшук

Ексміністрові закидають пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Злочевського оголосили в розшук
Фото: skelet-info.org

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього міністра екології та природокористування Миколу Злочевського. 

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Злочевський потрапив до категорії осіб, які переховуються від органів досудового розслідування за ст. 369 ч. 4 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Раніше Злочевському оголосили підозру в дачі рекордних $6 млн хабара керівництву антикорупційних органів.

Нагадаємо, 12 червня детективи Національного антикорупційного бюро задокументували факт спроби дачі колишнім високопоставленим чиновником хабара керівництву бюро і керівнику САП Назару Холодницькому в розмірі $6 млн. За даними ЗМІ, хабар давали за закриття справи щодо "Бурісми" (Burisma Holdings) ексміністра екології Миколи Злочевського. 

Справу стосовно ексміністра екології Злочевського спочатку розслідували в ГПУ, а потім її передали в НАБУ. Слідство у цій справі було призупинено, оскільки відбувався розшук підозрюваних.

Суть підозри, за якою пропонували неправомірну вигоду, полягає в причетності до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Нацбанку, який видавався на "РеалБанк", і легалізації цих коштів.

Микола Злочевський займав посаду міністра екології та природних ресурсів в уряді прем'єр-міністра України Миколи Азарова з липня 2010 року по квітень 2012 року. Наприкінці 2014 року він залишив Україну, а на початку 2015-го стало відомо, що Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в незаконному збагаченні (ч. 3 ст. 368-2 КК). 1 лютого 2018 року з'явилася інформація,що Злочевський повернувся в Україну.

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