Печерський суд переніс розгляд позову офшорів Суркісів до ПриватБанку на 14 серпня

Печерський районний суд м. Києва переніс на 14 серпня розгляд позову офшорів Суркісів до ПриватБанку щодо обслуговування їхніх депозитів.

Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомив юридичний радник ПриватБанку Андрій Пожидаєв.

"Печерський районний суд Києва за підсумками засідання 6 серпня переніс на 14 серпня розгляд позову офшорних компаній братів Суркісів щодо порядку виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання державного ПриватБанку (Київ) обслуговувати їхні депозити, розміщені у 2012-2014 рр. на рахунках кіпрської філії фінустанови", - йдеться у повідомленні.

Пожидаєв розповів, що засідання було "дуже коротким".

"Представник позивача заявив про клопотання про зміну своєї заяви. Ми також заявили клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з тим, що лише сьогодні було отримано повістку і документи. Суд відклав розгляд справи на 14 серпня", - сказав юридичний радник ПриватБанку журналістам.

Він уточнив, що позивачі додали у заяві до вимог щодо погашення тіла кредиту (майже $250 млн) розмір відсотків, "які нібито ПриватБанк винен зазначеним компаніям".

6 серпня вдень банк отримав від представника позивача повістку про виклик на судове засідання Печерського райсуду Києва за позовом офшорних компаній братів Суркісів щодо порядку виконання рішення суду від 9 лютого 2017 року, роз'яснюючи яке в 2020 році суддя Владислав Підпалий зобов'язав банк виплатити офшорам майже $250 млн.

Прес-служба ПриватБанку наголошувала, що позивачі просять встановити порядок виконання постанови, яку нині виконати вже не можна, оскільки виконавець завершив виконавчі провадження і направив матеріали до правоохоронних органів.

Як повідомлялося, 15 квітня 2020 року Київський апеляційний суд відхилив апеляцію держвиконавця, залишивши в силі постанову судді Печерського райсуду Підпалого, якою він зобов'язав ПриватБанк компенсувати офшорним компаніям Суркісів кошти, розміщені ними у 2012-2014 роках на рахунках кіпрської філії фінустанови, і відсотки, які мали нараховуватися за умовами депозитних договорів, - загалом понад $250 млн.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська повідомляв, що 28 квітня 2020 року відразу шість британських компаній-стягувачів окремо звернулися із заявою про примусове виконання відповідного рішення, а 29 квітня ДВС Печерського району відкрила виконавче провадження і направила відповідне повідомлення боржнику.

У прес-службі ПриватБанку заявили, що станом на початок червня держвиконавець наклала на банк два штрафи розміром приблизно 5 тис. грн і 10 тис. грн за невиконання рішення про виплату офшорам братів Суркісів понад $250 млн і передала матеріали до Печерського райвідділу Нацполіції для відкриття кримінального провадження.

Крім того, повідомлялося, що прокуратура Києва викликала на допит членів правління ПриватБанку за фактом невиконання відповідного рішення суду.

Наприкінці 2016 року під час націоналізації банку грошові кошти, розміщені сім'єю Суркісів та їхніми компаніями на депозитних рахунках ПриватБанку та його філій, потрапили під процедуру bail-in, оскільки Суркісів було визнано пов'язаними з ПриватБанком особами.