Який саме суд розглядатиме цю справу, стане відомо найближчим часом.

Верховний Суд залишив розгляд справи про вбивство Катерини Гандзюк у Києві.

Відповідне рішення ухвалила колегія суддів у вівторок, 4 серпня.

Про це повідомляється на сторінці спільноти "Хто замовив убивство Катерини Гандзюк?" у фейсбуці.

"Верховний Суд залишив розгляд справи Мангера в Києві", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найближчим часом Апеляційний суд визначить, який саме суд розглядатиме цю справу.

28 липня Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера й експомічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна за організацію нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Раніше судом визнано винними та засуджено до позбавлення волі п’ятьох безпосередніх виконавців нападу на Катерину Гандзюк.

4 серпня стало відомо, що Київський апеляційний суд залишив Мангера під вартою до 11 вересня.