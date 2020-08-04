Польща оштрафувала "Газпром" на $57 млн через "Північний потік-2"
Польща оштрафувала "Газпром" на $57 млн через "Північний потік-2"
Син ексвласника "Мотор Січі" Богуслаєва купив острів за 10 млн євро, - італійський ЗМІ
Син ексвласника "Мотор Січі" Богуслаєва купив острів за 10 млн євро, - італійський ЗМІ
СБУ затримала чоловіка, який погрожував вибухом у банку в Києві (оновлено)
СБУ затримала чоловіка, який погрожував вибухом у банку в Києві (оновлено)
У центрі Києва невідомий погрожував вибухом в банку всередині бізнес-центру (оновлено)
У центрі Києва невідомий погрожував вибухом в банку всередині бізнес-центру (оновлено)
​Насильство в поїздах. Історії провідниць і пасажирок
​Насильство в поїздах. Історії провідниць і пасажирок
У Тернополі пасажири зупинили потяг з Херсона
У Тернополі пасажири зупинили потяг з Херсона
​"Ви - слуги народу. А ви подумали, що ви - господарі?" - Надал про віднесення Тернополя до червоної зони
​"Ви - слуги народу. А ви подумали, що ви - господарі?" - Надал про віднесення Тернополя до червоної зони
Медведчук із дружиною прибули на відпочинок в окупований Крим
Медведчук із дружиною прибули на відпочинок в окупований Крим
В СБУ пояснили кадри з різними заручницями терориста в бізнес-центрі "Леонардо"
В СБУ пояснили кадри з різними заручницями терориста в бізнес-центрі "Леонардо"
ГоловнаПраво

Верховний Суд залишив розгляд справи Мангера в Києві

Який саме суд розглядатиме цю справу, стане відомо найближчим часом.

Верховний Суд залишив розгляд справи Мангера в Києві
Фото: Lb.ua

Верховний Суд залишив розгляд справи про вбивство Катерини Гандзюк у Києві.

Відповідне рішення ухвалила колегія суддів у вівторок, 4 серпня.

Про це повідомляється на сторінці спільноти "Хто замовив убивство Катерини Гандзюк?" у фейсбуці.

"Верховний Суд залишив розгляд справи Мангера в Києві", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найближчим часом Апеляційний суд визначить, який саме суд розглядатиме цю справу.

28 липня Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера й експомічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна за організацію нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Раніше судом визнано винними та засуджено до позбавлення волі п’ятьох безпосередніх виконавців нападу на Катерину Гандзюк.

4 серпня стало відомо, що Київський апеляційний суд залишив Мангера під вартою до 11 вересня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також