Повідомлено про підозру "київському терористу", який погрожував вибухом у банку

Громадянину Узбекистану, який вчора погрожував вибухом у відділенні "Універсал Банку" в столичному бізнес-центрі "Леонардо", повідомили про підозру.

Підозру оголошено за ч.1 ст. 158 (терористичний акт) - погроза вибухом, який створює небезпеку для життя людей. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, громадянин Узбекистану 3 серпня 2020 року, перебуваючи у приміщенні "Універсал банк", розташованому у бізнес-центрі на вул. Богдана Хмельницького у м. Києві, погрожував вибухом. У ході спецоперації правоохоронці затримали чоловіка у приміщенні банку. Внаслідок події ніхто не постраждав", — йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відповідне клопотання вже скеровано на розгляд до Печерського районного суду м. Києва.

"Слідство встановлює мотиви скоєння злочину. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області", - додали в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, що вчора в центрі Києва чоловік погрожував вибухом у банку всередині бізнес-центру "Леонардо". До правоохоронців звернулася працівниця відділення. Вона повідомила, що чоловік віком близько 30 років сам попросив зателефонувати до поліції. З банку вийшли всі працівники, окрім керівниці відділення, яка залишилася за своїм бажанням.

Чоловік мав рюкзак і сумку, до якої від ноги вів дріт. У сумці, за словами зловмисника, була вибухівка.

Антон Геращенко в ефірі каналу "Україна 24" повідомив, що ситуація розгорталася за сценарієм "луцького терориста", який вимагав публікації в ЗМІ його вимог. Геращенко також назвав ім'я чоловіка та повідомив, що він є уродженцем Узбекистану.

СБУ підтвердила інформацію про те, що Сухроб Карімов, який погрожував вибухом у відділені банку в центрі Києва, вимагав присутності журналістів. Чоловіка затримали співробітники СБУ. Згодом повідомили, що вибухівки в чоловіка не було.