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Коломойський прокоментував звинувачення Мін'юсту США

Бізнесмен категорично відкидає звинувачення у відмиванні коштів.

Коломойський прокоментував звинувачення Мін'юсту США
Фото: скрін відео

Український бізнесмен Ігор Коломойський заперечує звинувачення Міністерства юстиції Сполучених Штатів Америки у відмиванні коштів ПриватБанку.

Про це він заявив у ексклюзивному коментарі LB.ua.

"Усі інвестиції у Сполучених Штатах Америки були зроблені з власних коштів, отриманих у 2007-2008 роках за угодою з компанією "Євраз", і з доходів інших бізнесів, що зберігалися у ПриватБанку", - заявив Коломойський.

Усі інші звинувачення Мін’юсту США він категорично відкинув.

Відомо, що незадовго до кризи 2008 року "Приват" продав більшу частину металургійних активів групі "Євраз" Романа Абрамовича. Базовим для групи Ігоря Коломойського залишився феросплавний бізнес.

Колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в розмові з кореспондентом LB.ua підтвердив факт співпраці з Федеральним бюро розслідувань США.

"Але предмет і зміст зустрічей розкрити не можу", - сказав він.

Нагадаємо, 6 серпня США звинуватили Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку і використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей у Сполучених Штатах і в усьому світі. Міністерство юстиції США вимагає конфіскувати два об'єкти комерційної нерухомості, які олігарх придбав нібито на вкрадені у ПриватБанку кошти.

США направили на розгляд суду дві цивільні скарги про конфіскацію комерційних об'єктів нерухомості в Луїсвіллі (штат Кентуккі) і в Далласі (штат Техас), придбаних на незаконно привласнені кошти ПриватБанку в Україні. Йдеться про офісну будівлю PNC Plaza в Луїсвіллі і колишню штаб-квартиру компанії CompuCom у Далласі. Ринкова вартість двох об'єктів становить 70 мільйонів доларів.

У травні 2019 року ПриватБанк подав позов проти Коломойського і Боголюбова в суд США.

Підставою для позову до американського суду є низка схем, які мають ознаки шахрайства та, як вважає ПриватБанк, були організовані Коломойським і Боголюбовим з метою заволодіння активами в США вартістю в сотні мільйонів доларів шляхом привласнення і легалізації надходжень від корпоративних кредитів, виданих ПриватБанком у період, коли він належав відповідачам.

У травні 2020-го в Огайо, де розслідуються ймовірні фінансові злочини Коломойського, скликали велике журі присяжних. Велике журі розслідує звинувачення про відмивання грошей, виведених з ПриватБанку перед націоналізацією. Нібито гроші збирали в Україні як депозити населення, а в США на них скуповували активи.

Представники ФБР неодноразово приїжджали в Україну. Щодо справи проти Коломойського вони зустрічалися з генпрокурором Русланом Рябошапкою і слідчими Національного антикорупційного бюро.

У вівторок, 4 серпня, ФБР провело серію обшуків в офісах клівлендської компанії нерухомості, яку пов'язують з Коломойським.

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