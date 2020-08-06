Держдеп США назвав головні елементи російської дезінформації та пропаганди

Офіційні джерела, уповноважених і канали зв'язку та платформи "Росія використовує для створення та розповсюдження хибних наративів".

Центр глобальної взаємодії (GEC – Global Engagement Center) Державного департаменту Сполучених Штатів Америки оприлюднив спеціальну доповідь, яка містить огляд російської дезінформаційної та пропагандистської екосистеми.

Про це інформує пресслужба посольства США в Україні.

У доповіді визначено п’ять основних елементів, на яких вибудовується російська дезінформаційна і пропагандистська екосистема, та описано, як ці елементи працюють спільно для створення примножувального ефекту в медіа.

Зокрема, у доповіді детально описано, як тактики одного елементу, опосередкованих джерел, взаємодіють між собою, щоб актуалізувати шкідливий контент і створити ілюзію його достовірності.

"Екосистема дезінформації та пропаганди в Росії - сукупність офіційних джерел, уповноважених та каналів зв'язку і платформ, які Росія використовує для створення та розповсюдження хибних наративів", - йдеться у доповіді.

Серед офіційних каналів комунікації в документі названі Кремль та заяви уряду, дописи в соцмережах офіційних осіб, заяви та цитати офіційних посадових осіб.

Другим елементом названо фінансовані державою іномовники, внутрішні медіа, фінансовані державою російські медіа, розташовані в інших державах, міжнародні російські соціокультурні інституції. Йдеться, зокрема, про держагентство ТАСС, телеканали "Россия 24", "Sputnik Чехия" тощо.

Третій елемент - проксі-ресурси, четвертий - соціальні медіа, п'ятий - кібердезінформація.

Як ми повідомляли, США звинуватили Росію в масштабній кампанії дезінформації про коронавірус.