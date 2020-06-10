Заместитель постоянного представителя России при ООН в Женеве Александр Алимов разместил в своем микроблоге Twitter пост о том, что на Донбассе "в результате обстрелов украинских сил погиб ребенок". При этом он прикрепил фото фото девочки, убитой семь лет назад в российском Уссурийске.

Об этом в своем Twitter сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Хотите знать, как рождаются российские фейки? Вот, пожалуйста. Российский дипломат в Женеве разместил фотографию девушки, которая, по его утверждению, погибла на Донбассе от обстрелов украинской армии. На самом деле эта девушка по имени Анастасия (Луцишина, - ред.) родом из Уссурийска (Россия), которую убил таксист в 2013 году", - написал он.

Напомним, летом 2014 года, в разгар войны на Донбассе, на российском "Первом канале" вышел сюжет о "распятом мальчике". В нем женщина рассказывала, как сама видела казнь маленького ребенка на центральной площади Славянска. История оказалась фейком. Ведущая телеканала Ирада Зейналова прокомментировала сюжет и заявила о том, что у журналистов "не было и нет доказательств описанной в видео истории", однако это - "реальный рассказ реально существующей женщины". Извинений за фейковый сюжет не последовало.

Позже актрису Галину Пышняк, рассказывавшую о "распятом мальчике", заметили в Донецке на обстрелянной троллейбусной остановке, где погибли мирные жители.

В 2016 году в прокуратуру Берлина пожаловались на очередной фейк "Первого канала" об изнасилованной мигрантами 13-летней девочке Лизе. Сюжет "Первого канала" неофициально назвали второй частью "распятого мальчика".

Позже росСМИ неоднократно уличали в фейковых сюжетах. Подобные вбросы продолжаются до сих пор. Так, в мае СМИ террористической группировки "ЛНР" распространили фейк о том, что якобы украинские военные у Станицы Луганской изнасиловали фотографа американского информагентства POLARIS Дженнифер Туэр Блатти. Эту информацию опровергла сама фотокор.