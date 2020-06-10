Андрей Шевченко и компания "Эпицентр" заключили Меморандум о сотрудничестве
Андрей Шевченко и компания "Эпицентр" заключили Меморандум о сотрудничестве
ВОЗ констатировала ухудшение ситуации с коронавирусом в глобальном масштабе
ВОЗ констатировала ухудшение ситуации с коронавирусом в глобальном масштабе
Журналисты Казанский и Гармаш будут принимать участие в заседаниях ТКГ по Донбассу (обновлено)
Журналисты Казанский и Гармаш будут принимать участие в заседаниях ТКГ по Донбассу (обновлено)
Порошенко сообщили о подозрении и собираются арестовать (обновлено)
Порошенко сообщили о подозрении и собираются арестовать (обновлено)
"Укроборонпром" уволил президента ГП "Антонов" из-за результатов проверки предприятия (обновлено)
"Укроборонпром" уволил президента ГП "Антонов" из-за результатов проверки предприятия (обновлено)
Семья из восьми человек заразилась коронавирусом в Харьковской области
Семья из восьми человек заразилась коронавирусом в Харьковской области
За сутки в Украине подтвердили 394 новых случая заболевания COVID-19
За сутки в Украине подтвердили 394 новых случая заболевания COVID-19
В Болградском районе Одесской области усилили карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом
В Болградском районе Одесской области усилили карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом
Умершего от COVID-19 волонтера Виталия Панича обокрали в больнице
Умершего от COVID-19 волонтера Виталия Панича обокрали в больнице
ГлавнаяМир

Жители Латвии по желанию могут бесплатно пройти тест на COVID-19 до конца месяца

Это предусмотрено программой правительства страны.

Жители Латвии по желанию могут бесплатно пройти тест на COVID-19 до конца месяца
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

Правительство Латвии сообщило, что с 10 июня все жители страны смогут бесплатно пройти тестирование на коронавирус COVID-19.

Об этом сообщает Delfi.

Представитель Министерства здравоохранения Анна Страпцане пояснила, что с 10 по 30 июня каждый желающий, в том числе люди без симптомов, сможет пройти бесплатный тест. Для этого необходимо заранее записаться на анализ по телефону.

Отмечается, что широкое тестирование население необходимо для своевременного выявления возможных вспышек заболевания после отмены чрезвычайной ситуации и смягчения карантинных ограничений.

"Пациенты без симптомов могут самостоятельно добраться до специализированных пунктов, учитывая тот факт, что в общественном транспорте обязательно надо носить маску. При наличии симптомов необходимо звонить семейному врачу, который по-прежнему также может направлять на тестирование", - говорится в сообщении.

Напомним, первый случай коронавируса в Латвии был подтвержден в начале марта.

Страны Балтии, как и большинство других стран мира, закрыли государственные границы из-за пандемии коронавируса. Из-за новой болезни в Эстонии умерли 55 человек (заболели 1713), в Латвии - 17 (заболели 900), в Литве - 48 (заболели 1428).

С 15 мая Латвия, Литва и Эстония договорились открыть внутренние границы и начали постепенно возвращаться к нормальной жизни.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также