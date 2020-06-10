Жители Латвии по желанию могут бесплатно пройти тест на COVID-19 до конца месяца

Правительство Латвии сообщило, что с 10 июня все жители страны смогут бесплатно пройти тестирование на коронавирус COVID-19.

Об этом сообщает Delfi.

Представитель Министерства здравоохранения Анна Страпцане пояснила, что с 10 по 30 июня каждый желающий, в том числе люди без симптомов, сможет пройти бесплатный тест. Для этого необходимо заранее записаться на анализ по телефону.

Отмечается, что широкое тестирование население необходимо для своевременного выявления возможных вспышек заболевания после отмены чрезвычайной ситуации и смягчения карантинных ограничений.

"Пациенты без симптомов могут самостоятельно добраться до специализированных пунктов, учитывая тот факт, что в общественном транспорте обязательно надо носить маску. При наличии симптомов необходимо звонить семейному врачу, который по-прежнему также может направлять на тестирование", - говорится в сообщении.

Напомним, первый случай коронавируса в Латвии был подтвержден в начале марта.

Страны Балтии, как и большинство других стран мира, закрыли государственные границы из-за пандемии коронавируса. Из-за новой болезни в Эстонии умерли 55 человек (заболели 1713), в Латвии - 17 (заболели 900), в Литве - 48 (заболели 1428).

С 15 мая Латвия, Литва и Эстония договорились открыть внутренние границы и начали постепенно возвращаться к нормальной жизни.