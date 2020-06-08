В Верховном суде Испании начали расследование относительно экс-короля Хуана Карлоса I

Дело связано с контрактом на скоростные поезда в Саудовской Аравии.

Прокурор Верховного суда Испании начал расследование относительно бывшего короля Хуана Карлоса I в связи с контрактом на скоростные поезда в Саудовской Аравии. Об этом пишет Reuters.

Генеральный прокурор заявил, что прокурор ВС рассмотрит вопрос о том, может ли Карлос I быть включенным в дело относительно любого деяния, которое произошло после того, как он потерял свой иммунитет после отречения от престола в 2014.

"Это расследование сосредоточено на установлении или отбрасывании преступной значимости действий, которые произошли после июня 2014, когда бывший король не был защищен иммунитетом", - сообщили в суде.

В агентстве отметили, что испанский королевский дом не предоставил комментариев, также не удалось связаться с адвокатом бывшего короля.

Это расследование прокуратуры ВС основано на другом расследовании, проведенном антикоррупционным прокурором в связи со вторым этапом строительства скоростной железной дороги в Саудовской Аравии, которое проводила группа испанских компаний в 2011 году.

Напомним, что Хуан Карлос отрекся от престола в 2014 году в пользу своего сына Филиппа. Он занимал престол с 1975 года. Уголовное производство по делу о коррупции было открыто в 2018 году - его подозревали в получении незаконного вознаграждения.

В марте 2020 Король Испании Филипп VI распорядился лишить своего отца, бывшего короля Хуана Карлоса I, ежегодного жалованья в размере 194 тыс. евро. Также он заявил, что откажется от наследства.

Заявление появилось после публикаций о связи членов королевской семьи с панамским фондом Lucum Foundation. В начале марта швейцарское издание Tribune de Genève сообщило, что в 2008 году Хуан Карлос I получил 100 млн долларов от Саудовской Аравии. Эти деньги были зачислены на швейцарский счет, открытый на имя его фонда.