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В Новой Зеландии не осталось больных коронавирусом

Активных случаев нет впервые с 28 февраля.

В Новой Зеландии не осталось больных коронавирусом
Фото: bigkiev.ua

В Новой Зеландии впервые с 28 февраля не осталось выявленных случаев коронавирусной инфекции, говорится на сайте министерства здравоохранения этой страны.

"Это действительно хорошая новость. Отсутствие активных случаев болезни впервые с 28 февраля, безусловно, является значительным событием на нашем пути, но, как мы подчеркивали раньше, постоянная бдительность в отношении COVID-19 по-прежнему будет иметь важное значение", - заявил генеральный директор службы здравоохранения страны Эшли Блумфилд.

По данным министерства, в стране было выявлено 1504 случая заражения коронавирусом, 1482 человека выздоровели, 22 пациента скончались.

На фоне отсутствия активных случаев COVID-19 Новая Зеландия перешла со второго уровня карантинных ограничений на первый. Все действовавшие ограничения отменяются, но въезд иностранных граждан остается под запретом.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, объявляя об отмене карантина, выразила уверенность, что в стране почти наверняка еще будут новые случаи заражения COVID-19.

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