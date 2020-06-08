В Новой Зеландии не осталось больных коронавирусом

Активных случаев нет впервые с 28 февраля.

В Новой Зеландии впервые с 28 февраля не осталось выявленных случаев коронавирусной инфекции, говорится на сайте министерства здравоохранения этой страны.

"Это действительно хорошая новость. Отсутствие активных случаев болезни впервые с 28 февраля, безусловно, является значительным событием на нашем пути, но, как мы подчеркивали раньше, постоянная бдительность в отношении COVID-19 по-прежнему будет иметь важное значение", - заявил генеральный директор службы здравоохранения страны Эшли Блумфилд.

Today we can announce that there are now no active cases of COVID-19 in New Zealand! Read our full update at https://t.co/YYbSSBzUJC pic.twitter.com/GEMQ1QghgA — Ministry of Health - Manatū Hauora (@minhealthnz) June 8, 2020

По данным министерства, в стране было выявлено 1504 случая заражения коронавирусом, 1482 человека выздоровели, 22 пациента скончались.

На фоне отсутствия активных случаев COVID-19 Новая Зеландия перешла со второго уровня карантинных ограничений на первый. Все действовавшие ограничения отменяются, но въезд иностранных граждан остается под запретом.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, объявляя об отмене карантина, выразила уверенность, что в стране почти наверняка еще будут новые случаи заражения COVID-19.