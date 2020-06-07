Иран заявил, что расследование катастрофы самолета МАУ находится на завершающем этапе

"Нет никакой двусмысленности, мы знаем, что произошло".

Иран почти завершил расследование аварии самолета Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", при которой погибли 176 человек. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд, передает Alarabiya.

"Расследование почти закончено, и нет никакой двусмысленности, мы знаем, что произошло", - заявил замминистра.

По его словам, анализ самописцев самолета МАУ является единственным оставшимся этапом расследования.

"Мы не считаем, что бортовые самописцы содержат какую-то важную информацию, которая будет полезна для нашего расследования", - отметил Бахарванд.

Ранее Иран сообщил, что намерен передать "черные ящики" сбитого самолета МАУ во Францию.

Напомним, что пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.