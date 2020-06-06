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Президент Бразилии пригрозил покинуть ВОЗ вслед за США

"Нам не нужно, чтобы люди извне указывали, что нам тут делать в части здравоохранения".

Президент Бразилии пригрозил покинуть ВОЗ вслед за США
Жаир Болсонару
Фото: EPA/UPG

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о том, что страна намерена последовать примеру США и покинуть Всемирную организацию здравоохранения после того, как ее представитель Маргарет Харрис предупредила против излишней поспешности в снятии вызванных пандемией коронавируса ограничений.

Об этом пишет Reuters.

На пресс-конференции в Женеве Харрис, отвечая на вопрос об ослаблении социального дистанцирования в Бразилии, сказала, что ключевым критерием для снятия блокировок является замедление передачи инфекции.

"Эпидемия, вспышка болезни в Латинской Америке вызывает глубокое, глубокое беспокойство", - подчеркнула Харрис.

Болсонару после этого заявил журналистам, что Бразилия рассмотрит вопрос о выходе из ВОЗ, если только она не перестанет быть "партизанской политической организацией".

"Я предупреждаю: Соединенные Штаты вышли из ВОЗ, и мы в будущем рассматриваем [такой вариант]", - сказал он.

Болсонару считает, что ВОЗ должна начать работать без идеологической подоплеки, в противном случае Бразилия покинет организацию. 

"Нам не нужно, чтобы люди извне указывали, что нам тут делать в части здравоохранения", - отметил Болсонару.

Ранее он заявлял, что COVID-19 не более опасен, чем вирус обычного гриппа, а также выступил против введения в стране карантинных мер.

Напомним, Трамп объявил о приостановке финансирования ВОЗ 15 апреля. По его мнению, Организация не справилась со своей работой, а ее действия способствовали "дезинформации" Китая о коронавирусе, что, вероятнее всего, привело к более масштабной вспышке, чем могло быть. 

Трампа считает, что ВОЗ мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в США и уделила слишком много времени ситуации в Китае. 

29 мая Трамп объявил о разрыве отношений США с ВОЗ.

В США и Бразилии наблюдается наиболее сложная ситуация с коронавирусом в мире. В Штатах инфекцию обнаружили у 1,89 млн человек, в Бразилии - у 615 тыс. По числу жертв COVID-19 США также находятся на первом месте (109 тыс. умерших), Бразилия идет на третьей позиции (34 тыс.).

25 мая Трамп закрыл въезд в США проживающим или недавно побывавшим в Бразилии. Такое решение президент принял на фоне быстрорастущих показателей по заражаемости и смертности от коронавируса в этой стране.

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