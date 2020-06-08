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В Украине подтвердили 463 новых случая COVID-19

Общее количество заболевших достигло 27 462 человек.

В воскресенье, 7 июня, в Украине подтвердили еще 463 случая коронавирусной болезни COVID-19. Суточный прирост составил 1,7%, а общее количество заболевших достигло 27 462 человек.

Об этом говорится на сайте СНБО.

Лидерами по количеству новых случаев стали Киев (+72), Закарпатская область (+64), Черновицкая область (+59), Львовская область (+41) и Харьковская область (+36).

Количество выздоровевших за сутки увеличилось всего на 141 человека (+1,2%) до 12 195, а умерших - на 9 (+1,1%) до 797.

Количество новых подозрений на COVID-19 сократилось до минимального уровня с конца мая - 582, что может объясняться праздничными днями, так как на выходных реже обращаются к врачам.

Напомним, что 6 июня подтвердили 485 новых случаев, 5 июня - 550, 4 июня - 553, а 3 июня - рекордные с начала эпидемии 588 случаев.

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