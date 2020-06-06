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Самый пораженный коронавирусом район Тернопольской области вышел из эпидемии

С 17 мая в Монастырисском районе не зафиксировано ни одного инфицированного.

Самый пораженный коронавирусом район Тернопольской области вышел из эпидемии
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

За последние 19 дней (с 17 мая) в Монастырисском районе Тернопольской области не зафиксировано ни одного инфицированного коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом сообщил глава Монастырисской районной госадминистрации Павел Дронь.

"Сегодня район вышел из состояния эпидемической угрозы и при введенном Кабмином Украины адаптивном карантине до 22 июня у нас есть все объективные предпосылки (согласно рекомендациям Минздрава) для максимального ограничения карантинных мероприятий в местах локализации коронавирусной опасности, что мы и сделали", - написал Дронь в фейсбуке.

По его словам, в Монастырском районе на Сovid-19 протестировано 1630 человек. Выздоровели - 188 из 194-х инфицированных. Двое детей еще ожидают повторных результатов тестов. 4 жителя района скончались от коронавирусной болезни.

"Фактически, мы первыми вышли из эпидемии благодаря своевременно принятым штабом эффективным мерам", - считает Дронь.

Он напомнил, что ни один административный район в Украине в течение марта-апреля не был поражен коронавирусом в такой степени, как Монастырисский.

"Темпы распространения инфекции, заполнение госпиталя больными, нагрузка на медперсонал и тому подобное. Недаром же СМИ назвали его «Уханем»", - отметил глава РГА.

Дронь заявил о поддержке намерения Минздрава провести на базе района всеукраинский форум медиков по вопросам эффективного противодействия COVID-19.

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