Главный санврач выступил против открытия детских лагерей этим летом

Главный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что этим летом пока не надо открывать детские оздоровительные учреждения.

Об этом Ляшко заявил в эфире "112 Украина".

Он напомнил, что, кроме капельных инфекций, существует огромное количество кишечных инфекций.

"Это сейчас главная дискуссия, позволит ли санитарный врач открыть детские оздоровительные учреждения или не позволит. Я сейчас придерживаюсь мнения, что детские оздоровительные учреждения на этот летний сезон открывать нельзя, поскольку во время оздоровления у нас происходит около 80 вспышек кишечных инфекций", - сказал главный санитарный врач.

"В это время детей забирают с оздоровления, завозят в инфекционные стационары, в инфекционных стационарах сейчас есть больные коронавирусом. Вместо лечения кишечной инфекции мы можем подвергать опасности инфицирования еще и коронавирусом. Поэтому есть предложение воздержаться до стабилизации эпидемиологической ситуации", - пояснил Ляшко.

Ранее сегодня главный санврач сообщил, что с 10 июня смогут заработать отели и санатории.