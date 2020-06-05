В Киеве избили вагоновожатого за замечание пассажирам об отсутствии масок

В Киеве пассажиры избили вагоновожатого на трамвайном маршруте №33к за замечание об отсутствии масок.

Об этом сообщили в Киевпасстрансе.

"На остановке «Улица Петра Запорожца» водитель трамвая сделал замечание группе пассажиров, которые пытались пройти в салон без средств индивидуальной защиты. В ответ на это неизвестные совершили нападение на водителя, нанесли ему телесные повреждения, после чего скрылись с места инцидента", - говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали "скорую" и полицию. Водителя госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Сейчас его состояние стабильное, сообщают в Киевпасстрансе.

Полиция Киева открыла уголовное производство. Продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что один из посетителей супермаркета в Соломенском районе Киева после замечания об отсутствии маски достал из кармана гранату и угрожал ее взорвать.