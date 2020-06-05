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"КиевПрайд" под защитой полиции провел акцию против полицейского произвола

Задержаны восемь человек, которые пытались помешать митингу.

Фото: Макс Требухов

Несколько десятков человек в пятницу провели возле Кабинета министров митинг против полицейского произвола.

Как сообщает корреспондент LB.ua, акцию организовала общественная организация "КиевПрайд" совместно с Центром гражданских свобод и Украинским Хельсинским союзом по правам человека.

"Полиция должна ассоциироваться с правами человека, а для этого она должна их защищать, а не нарушать", - заявили участники акции. Они призвали провести реформу полиции; расследовать все нападения, в том числе на активистов и журналистов; а также диалога полиции с обществом.

Акция под повышенной охраной с присутствием большого количества полиции.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Пресс-служба полиции сообщила, что во время акции были задержаны восемь человек с газовыми баллончиками и ножами, которые пытались помешать ее проведению.

"Полицейские проводили превентивные меры по подозрительными и агрессивно настроенными лицами, которые не являются участниками этой общественной организации. У таких лиц работники полиции провели поверхностный осмотр и изъяли несколько газовых баллончиков и перочинные ножи. Восемь агрессивно настроенных молодых людей, которые пытались своими действиями препятствовать проведению мероприятий, задержали. Сейчас с ними общаются полицейские и устанавливают все обстоятельства и мотивы такого поведения"

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, что это уже вторая акция, связанная с изнасилованием женщины в отделении полиции Кагарлыка. Утром около 500 человек пришли под здание Верховной Рады с требованием уволить министра Арсена Авакова.

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