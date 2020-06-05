Киев отложил открытие ресторанов и бассейнов

Рестораны, кафе и бассейны Киева пока не будут открывать из-за ухудшения динамики по коронавирусу. Об этом сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

"Правительство, как вы знаете, разрешило большинству городов, где показатели в пределах определенных, перейти к следующему этапу послаблений. В частности, - открыть с 5 июня рестораны и кафе и бассейны. В Киеве на сегодня один из трех показателей - по количеству больных на сто тысяч населения - превышает норму. И сегодня составляет 14,9. Поэтому, мы не можем рисковать здоровьем людей и вводить еще большие послабления. Я понимаю бизнес, понимаю, что ему надо работать. Но мы же не хотим снова вернуться в карантин?", - сказал Кличко.

Он подчеркнул, что решение о возобновлении работы ресторанов и бассейнов город примет отдельно.

"Исходя из ситуации с заболеваемостью в ближайшие дни. То есть, комиссия по чрезвычайным ситуациям города рассмотрит этот вопрос после выходных, на следующей неделе", - добавил Кличко.

Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что Киев и еще семь областей пока не могут обслуживать посетителей в закрытых помещениях.