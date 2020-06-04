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Канада передала Нацполиции Украины 20 тыс. респираторов

Полицейские подвергаются высокому риску инфицирования COVID-19.

Канадская полицейская миссия в Украине передала для нужд Национальной полиции 20 тыс. респираторов.

Фото: npu.gov.ua

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что учитывая ежедневный непосредственный контакт с гражданами, полицейские подвергаются высокому риску инфицирования COVID-19. Поэтому предоставленные респираторы будут способствовать повышению личной безопасности украинских правоохранителей.

"Мы сейчас все оказались в этой непростой ситуации и сейчас очень важно поддерживать друг друга. Работа полицейского ответственная и в нынешних условиях стала еще более рискованной", - сказал руководитель Канадской полицейской миссии в Украине Джон Робин.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Все средства индивидуальной защиты будут использованы для нужд украинских полицейских при исполнении служебных обязанностей, отметили в Нацполиции.

Накануне Южная Корея передала Украине 20 тыс. тестов на коронавирус.

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