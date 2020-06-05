Зеленский ответил на петицию с просьбой ратифицировать Стамбульскую конвенцию против насилия над женщинами

Он обещал обратиться к парламенту, но после представления от Министерства иностранных дел.

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию на сайте ОПУ, которая просила ратифицировать в Украине Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия относительно женщин и домашнего насилия. Об этом сообщила автор петиции Виктория Зинчук на своей странице в Facebook.

В ответе говорится, что перед тем, как президент обратится к парламенту с просьбой ратифицировать конвенцию, ему должны предоставить предложения относительно соответствующего законопроекта из Министерства иностранных дел.

"Президент внесет в повестку законодательной инициативы на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О ратификации конвенции Совета Европы относительно женщин и домашнего насилия и борьбы с этими явлениями" после представления МИДом в установленном порядке электронных предложений", - говорится в ответе.

Зинчук сообщила, что сейчас активисты ищут контакты для сотрудничества с МИД.

"Именно от него зависит дальнейшее развитие событий. Если у вас есть контакты-знакомые в министерстве, напишите мне в комментарии или на почту victoria.zinchuk13@gmail.com", - обратилась она.

Напомним, что так называемая Стамбульская конвенция является первым юридически обязывающим документом, который создает всеобъемлющую правовую базу и подход к борьбе с насилием относительно женщин. Документ направлен на предотвращение бытового насилия, защиту жертв и судебное преследование виновных.

За один только январь 2020 года исключительно на территории Киева было зарегистрировано больше 3000 обращений о домашнем насилии.

По данным Минсоцполитики, каждая пятая женщина, обращающаяся за помилованием в Украине, является жертвой домашнего насилия.