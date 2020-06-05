Зеленский провел телефонный разговор с Папой Римским Франциском

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Папой Франциском.

Стороны обсудили ситуацию с коронавирусом и гуманитарные вызовы, которые предстали перед миром, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Папа Франциск отметил, что ценит стремление Украины к солидарности.

"Поддержка Вашей Святости в вопросах единства, солидарности и открытости Европы является важной для Украины. Важно уже сейчас работать над возобновлением взаимного доверия и укрепления взаимодействия на континенте", - сообщил Зеленский.

Он проинформировал Папу Франциска о мерах, которые Украина приняла во время карантина, в том числе об онлайн-формате обучения детей. Также обсуждалась ситуация с безопасностью на Донбассе и в оккупированном Крыму.

"Мы ищем решение о продвижении вперед в мирном урегулировании. Украина не пойдет на нарушение "красных линий" относительно собственной безопасности, суверенитета и территориальной целостности", - сообщил Зеленский.

Его Святость поблагодарил украинского президента за попытки мирного урегулирования и отметил, что заботиться вопросом освобождения украинского военного Виталия Маркива, который осужден в Италии.

Папа Франциск и Зеленский также обсудили сотрудничество в гуманитарной сфере. Зеленский подтвердил приглашение Его Святости совершить визит в Украину.

Напомним, что в феврале 2020 Владимир Зеленский совершил визит в Ватикан. Во время встречи с Папой Римским Франциском попросил помочь с освобождением украинцев, которые находятся в плену на Донбассе, в Крыму и в России.