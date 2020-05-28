Посол Украины в Италии призвал итальянские СМИ объективно освещать ход дела нацгвардейца Маркива

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин призвал итальянские СМИ объективно освещать дело украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Обращение было обнародовано в журнале "Il "Venerdi", сообщает пресс-служба посольства в Facebook.

"Трагическая история итальянского репортера Андреа Рокелле не должна рассматриваться вне контекста российской агрессии, против которой боролись защитники Украины, в том числе и Виталий Маркив. Несмотря ни на что, я верю в справедливость итальянской судебной системы, которая должна продемонстрировать свою беспристрастность, вернув свободу и достоинство Виталию Маркиву", - заявил посол.

Публикация, вышедшая в ограниченном редакцией формате, стала результатом продолжительного диалога посольства с руководством и журналистами издания "La Repubblica" о представлении в итальянских медиа альтернативной точки зрения, отмечают в посольстве.

30-летний старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам заключения. Маркив находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 года.

В ноябре 2019 года Украина подала апелляцию по делу Маркива.

The New York Times написали материал, в котором сообщалось, что Итальянский суд использовал фейковые материалы российских и сепаратистских СМИ по делу Виталия Маркива.

В январе 2020 Рада приняла заявление по уголовному преследованию нацгвардейца Маркива в Италии.

Апелляционный суд округа Ломбардия должен был рассмотреть апелляционную жалобу, поданную защитой Маркива, весной 2020 года. Однако вассмотрение апелляции было заблокировано из-за коронавируса.