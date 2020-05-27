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В Вероне под виноградником нашли древнеримскую мозаику

Ученые нашли доказательства существования в этой местности древнеримской виллы.

В Вероне под виноградником нашли древнеримскую мозаику
Фото: facebook.com/ComunediNegrar

В Италии недалеко от Вероны под виноградником нашли мозаичный пол древнеримской виллы.

Об этом сообщает Би-би-си.

Геодезисты в коммуне Неграр-ди-Вальполичелла опубликовали фото хорошо сохранившегося мозаичного пола, который скрывался под слоем земли.

Ученые нашли свидетельства существования в этой местности древнеримской виллы. Отмечается, что раскопки продолжаются со всей осторожностью, чтобы не повредить мозаику.

На опубликованных изображениях видно мозаичный пол и часть фундамента здания.

Напомним, в 2012 году у берегов Италии обнаружили древнеримский корабль, который затонул около 2 тыс. лет назад.

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