Ученые нашли доказательства существования в этой местности древнеримской виллы.

В Италии недалеко от Вероны под виноградником нашли мозаичный пол древнеримской виллы.

Об этом сообщает Би-би-си.

Геодезисты в коммуне Неграр-ди-Вальполичелла опубликовали фото хорошо сохранившегося мозаичного пола, который скрывался под слоем земли.

Ученые нашли свидетельства существования в этой местности древнеримской виллы. Отмечается, что раскопки продолжаются со всей осторожностью, чтобы не повредить мозаику.

На опубликованных изображениях видно мозаичный пол и часть фундамента здания.

Напомним, в 2012 году у берегов Италии обнаружили древнеримский корабль, который затонул около 2 тыс. лет назад.