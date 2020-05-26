В России снова разбился военный вертолет Ми-8

В России в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 на Чукотке погибли четыре человека. За последние восемь дней это уже второй инцидент с Ми-8, принадлежащим министерству обороны РФ.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"В результате столкновения машины с поверхностью земли экипаж вертолета погиб. К месту катастрофы вылетела комиссия главного командования ВКС России. По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность вертолета", - говорится в сообщении.

Катастрофа произошла рано утром при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома "Угольные копи" в Чукотском автономном округе. Неисправность вертолета обнаружилась при испытании после техобслуживания на высоте 30 метров.

Экипаж Ми-8 состоит из трех человек. Между тем, по данным источника, погибли четыре человека.

Напомним, вечером 19 мая также в результате жесткой посадки погибли три члена экипажа вертолета, выполнявшего учебно-тренировочный полет в Подмосковье.