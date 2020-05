Россия потребовала извинений от агентства Bloomberg за статью о рейтинге Путина

Посольство России в США потребовало от агентства Bloomberg извинений за статью, в которой говорится о падении рейтинга президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на странице посольства в фейсбук.

Bloomberg ссылается на данные опросов социологической службы ВЦИОМ о доверии политикам. Согласно проведенному в апреле опросу, о доверии Путину заявили 27% респондентов, это самый низкий показатель за 14 лет.

Такие данные действительно можно найти на сайте ВЦИОМ.

Однако посольство России утверждает, что Bloomberg "продолжает демонстрировать полное неуважение к своим читателям", поскольку "реальный уровень доверия" Путину, по данным этой же социологической службы, составляет 67,9%. Такие цифры тоже есть на сайте социологов.

Это объясняется разницей в вопросах о доверии, которые задавали респондентам. На прямой вопрос "Доверяете ли вы Путину?", как утверждается, положительно отвечают более 67 процентов, а вот на просьбу назвать политиков, которым доверяют, фамилия Путина в последнем опросе назвали только 27 процентов.

Ранее результаты так называемых "открытых опросов" ВЦИОМ публиковал еженедельно. Однако вскоре после того, как рейтинг Путина по этим опросам стал падать, их регулярная публикация прекратилась.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров пояснил, что электоральный рейтинг Путина сейчас не измеряют, потому что до выборов далеко, и неясно, кто на них будет баллотироваться.

По данным апрельского опроса другой социологической службы, "Левада-центра", рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума. Одобряют деятельность главы государства 59% респондентов.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел России потребовало от редакций Financial Times и The New York Times опровергнуть публикации о том, что реальная смертность от коронавируса в РФ значительно выше, чем официальные данные.