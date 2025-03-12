Сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав США ввести санкції проти РФ, якщо Росія не підтримає припинення вогню

Ліндсі Грем впевнений, що Росії “давно пора відчути величезний економічний біль” через вторгнення в Україну.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав США ввести санкції проти РФ, якщо Росія не підтримає 30-денне припинення вогню після переговорів у Джидді.

Про це він написав у соцмережі X.

“Я дуже радий почути, що Україна погодилася на пропозицію Сполучених Штатів щодо 30-денного припинення вогню. Браво команді Трампа. Я сподіваюся, що Росія піде за цим. Якщо Росія відмовляється, ми повинні накласти на них санкції”, – написав Грем.

Він зазначив, що ініціюватиме санкції, які не лише вплинуть на Росію, а й накладуть санкції та тарифи на країни, які купують російські товари, зокрема нафту, газ та уран.

“Росія давно пора відчути величезний економічний біль через її жорстоке вторгнення в Україну”, – написав сенатор.