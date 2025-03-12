Сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав США ввести санкції проти РФ, якщо Росія не підтримає припинення вогню

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав США ввести санкції проти РФ, якщо Росія не підтримає 30-денне припинення вогню після переговорів у Джидді.
Про це він написав у соцмережі X.
“Я дуже радий почути, що Україна погодилася на пропозицію Сполучених Штатів щодо 30-денного припинення вогню. Браво команді Трампа. Я сподіваюся, що Росія піде за цим. Якщо Росія відмовляється, ми повинні накласти на них санкції”, – написав Грем.
Він зазначив, що ініціюватиме санкції, які не лише вплинуть на Росію, а й накладуть санкції та тарифи на країни, які купують російські товари, зокрема нафту, газ та уран.
“Росія давно пора відчути величезний економічний біль через її жорстоке вторгнення в Україну”, – написав сенатор.
- Раніше Ліндсі Грем заявляв, що Путін публічно виступав зухвало та опирався заявам президента Трампа. Грем вважає, що санкції проти РФ можуть змусить Росію сісти за стіл перемовин.
- Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що США без вагань підуть на санкції проти російської енергетики, якщо це призведе до припинення вогню у війні в Україні.
- Сполучені Штати розробляють план потенційного пом’якшення санкцій проти Росії, щоб відновити зв’язки з Москвою та зупинити війну в Україні.
- Президент США Дональд Трамп продовжив на рік санкції, які Штати ввели проти Росії.