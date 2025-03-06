Скотт Бессент: США не будуть вагатися щодо санкцій проти Росії

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що США без вагань підуть на санкції проти російської енергетики, якщо це призведе до припинення вогню у війні в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Скотт Бессент запевнив, що санкції проти Росії “будуть використані явно й агресивно для негайного максимального впливу” за вказівками президента Дональда Трампа.

Міністр фінансів США наголосив, що додаткові санкції проти Росії можуть допомогти надати США більше важелів впливу на переговорах.

Крім того, Бессент розкритикував адміністрацію Байдена за те, що вона не посилила енергетичні санкції проти Росії через страх підвищити ціни на газ. Він запитав, який сенс “суттєвої військової та фінансової підтримки США протягом останніх трьох років” без відповідних санкцій.

Також Бессент повідомив, що США посилять санкції проти Ірану. Він додав, що США “закриють” нафтовий сектор країни, використовуючи “заздалегідь визначені контрольні показники та часові рамки”. Глава мінфіну США наголосив, що “розгром Ірану стане початком нашої оновленої політики санкцій”. При цьому США можуть працювати з “регіональними сторонами”, які допомагатимуть Ірану просувати його нафту на ринок. Ймовірно, однією з цих країн буде Росія, яка вже дала сигнал, що готова допомогти США в переговорах з Іраном щодо припинення його ядерної програми та підтримки регіональних антиамериканських проксі.