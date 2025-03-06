Британія уклала угоду з фірмою-виробником БпЛА на постачання новітніх дронів для України

Лондон передбачив на контракти 30 мільйонів фунтів стерлінгів.

Великобританія і компанія Anduril UK підписали угоду про виробництво новітніх БпЛА, які передадуть Україні.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Угоду уклали після зустрічі світових лідерів у Лондоні минулого тижня. Нові контракти на загальну суму близько 30 мільйонів фунтів стерлінгів, підтримані Міжнародним фондом для України, передбачають поставки до постачання компанією Anduril UK новітніх безпілотників Altius 600m і Altius 700m. Дрони-камікадзе призначені також для спостереження за територією.