Британія уклала угоду з фірмою-виробником БпЛА на постачання новітніх дронів для України

Великобританія і компанія Anduril UK підписали угоду про виробництво новітніх БпЛА, які передадуть Україні.
Про це йдеться на сайті британського уряду.
Угоду уклали після зустрічі світових лідерів у Лондоні минулого тижня. Нові контракти на загальну суму близько 30 мільйонів фунтів стерлінгів, підтримані Міжнародним фондом для України, передбачають поставки до постачання компанією Anduril UK новітніх безпілотників Altius 600m і Altius 700m. Дрони-камікадзе призначені також для спостереження за територією.
- Нідерланди передбачили інвестиційний пакет на 700 млн євро, які витратять на безпілотники. Частково кошти спрямують і на українську оборонну промисловість.
- Латвія виділяє 10 млн євро на виробництво українських дронів.