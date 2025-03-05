Прем'єр Нідерландів обговорив із Володимиром Зеленським інвестиційний пакет на 700 млн євро

Гроші будуть спрямовані на безпілотники для України.

Перша особиста зустріч Президента України Володимира Зеленського з нещодавно призначеним Прем'єр-міністром Королівства Нідерланд

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським обговорив інвестиції у виробництво БпЛА для України.

Про це Дік Схооф розповів у мережі "Х".

"Важливо просто поговорити з президентом Зеленським про розвиток подій в Україні після зустрічі в Лондоні. Ми обговорювали, серед іншого, нідерландський інвестиційний пакет на 700 млн євро в безпілотники, частково спрямований на українську оборонну промисловість", — ідеться у повідомленні.

Прем'єр також наголосив на підтримці Україну в боротьбі з російською агресією.

"Я підкреслив, що Нідерланди продовжуватимуть надавати політичну, військову, фінансову та моральну підтримку", — додав Прем'єр.