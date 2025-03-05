Прем'єр Нідерландів обговорив із Володимиром Зеленським інвестиційний пакет на 700 млн євро

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським обговорив інвестиції у виробництво БпЛА для України.
Про це Дік Схооф розповів у мережі "Х".
"Важливо просто поговорити з президентом Зеленським про розвиток подій в Україні після зустрічі в Лондоні. Ми обговорювали, серед іншого, нідерландський інвестиційний пакет на 700 млн євро в безпілотники, частково спрямований на українську оборонну промисловість", — ідеться у повідомленні.
Прем'єр також наголосив на підтримці Україну в боротьбі з російською агресією.
"Я підкреслив, що Нідерланди продовжуватимуть надавати політичну, військову, фінансову та моральну підтримку", — додав Прем'єр.
- Нідерланди надають Україні мобільну дослідницьку лабораторію для розслідування військових злочинів.