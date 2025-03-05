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Прем'єр Нідерландів обговорив із Володимиром Зеленським інвестиційний пакет на 700 млн євро

Гроші будуть спрямовані на безпілотники для України.

Прем'єр Нідерландів обговорив із Володимиром Зеленським інвестиційний пакет на 700 млн євро
Перша особиста зустріч Президента України Володимира Зеленського з нещодавно призначеним Прем'єр-міністром Королівства Нідерланд
Фото: ОПУ

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським обговорив інвестиції у виробництво БпЛА для України.

Про це Дік Схооф розповів у мережі "Х".

"Важливо просто поговорити з президентом Зеленським про розвиток подій в Україні після зустрічі в Лондоні. Ми обговорювали, серед іншого, нідерландський інвестиційний пакет на 700 млн євро в безпілотники, частково спрямований на українську оборонну промисловість", — ідеться у повідомленні.

Прем'єр також наголосив на підтримці Україну в боротьбі з російською агресією.

"Я підкреслив, що Нідерланди продовжуватимуть надавати політичну, військову, фінансову та моральну підтримку", — додав Прем'єр.

  • Нідерланди надають Україні мобільну дослідницьку лабораторію для розслідування військових злочинів.
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