Bloomberg: Путін погодився допомогти Трампу в ядерних переговорах з Іраном

Президент США Дональд Дж. Трамп тисне руку президенту РФ Володимиру Путіну під час спільної прес-конференції після переговорів в

Росія погодилася допомогти адміністрації президента Дональда Трампа спілкуватися з Іраном із низки питань, включаючи ядерну програму Ісламської Республіки та підтримку країною регіональних антиамериканських угруповань, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Трамп повідомив про цю зацікавленість безпосередньо Путіну під час телефонної розмови в лютому, а високопосадовці з його адміністрації обговорили це питання зі своїми російськими колегами на переговорах у Саудівській Аравії через кілька днів.

Офіційні особи Білого дому не відразу відповіли на запит про коментар. Ні Росія, ні Іран публічно не підтвердили або не спростували цей запит.

Речник Кремля Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання Bloomberg, заявив, що «Росія вважає, що Сполучені Штати та Іран повинні вирішувати всі проблеми шляхом переговорів» і що Москва «готова зробити для цього все, що в її силах».

Речник міністерства закордонних справ Ірану, коли його запитали, чи запропонувала Росія виступити посередником між Тегераном і Вашингтоном, сказав, що для країн «природно» пропонувати свою допомогу.

«Враховуючи важливість цих питань, цілком можливо, що багато сторін продемонструють добру волю та готовність допомогти з різними проблемами», — сказав речник Есмаїл Багаї під час телевізійної пресконференції в понеділок у Тегерані. «З цієї точки зору природно, що країни пропонуватимуть допомогу, якщо вона буде потрібна».

Видання зазначає, що після повернення в Білий дім Трамп надсилає неоднозначні сигнали щодо Ірану. Він сказав, що прагне повернутися до політики «максимального тиску» свого першого терміну, як-от відновлення санкцій і націлювання на сили безпеки, включаючи вбивство високопоставленого генерала Корпусу вартових Ісламської революції. Але Трамп також заявив, що хоче «негайно» почати роботу над «узгодженою ядерною мирною угодою з Іраном».