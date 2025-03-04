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Шмигаль: станом на вчорашній вечір допомога від США продовжувала надходити

Станом на ранок оновленої інформації він не отримував. 

Шмигаль: станом на вчорашній вечір допомога від США продовжувала надходити
Фото: EPA/UPG

За інформацією від міністра оборони, допомога від США тривала принаймні станом на 3 березня. Вся допомога, яка була розписана пакетами за попередньої адміністрації Джо Байдена, надходила Україні, розповів український прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Станом на вчорашній вечір всі пакети йшли. Всю допомогу отримували.

"Станом на ранок з міністром оборони не узгоджували, чи були якісь зміни. Якби були, я думаю, я би про це знав", – сказав він.

Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтверджував, що рішення США призупинити допомогу вже є і його імплементують, пише The Guardian

"Як відомо, було оголошено про рішення призупинити допомогу США Україні та, можливо, розпочати зняття санкцій з Росії. У нас немає підстав вважати, що це просто слова", – сказав він.

Він додав, що звіти, які він отримує з польсько-українського кордону та польського логістичного хабу в Жешуві-Ясьонці, який використовується для поставок для України, підтверджують виконання рішення США про призупинення військової допомоги Україні.

Зупинка американської допомоги Україні

  • Нині стало відомо про рішення Дональда Трампа зупинити всю військову допомогу Україні. Це стосується всього, що не встигли поставити на українську територію, зокрема й озброєння, яке було вже в дорозі. 
  • За даними американської преси, відповідне рішення Трамп ухвалив після консультацій з найближчими радниками. За декілька годин до того, як інформація просочилася в ЗМІ, Трамп у соцмережі анонсував "великий вечір" та критикував українського президента за слова про те, що до угоди про мир ще далеко.
  • Зупинка постачань послідувала за нападками на українського президента в Білому домі, де Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс звинуватили його в неповазі, невдячності і небажанні укласти мир. Володимир Зеленський неодноразово висловлював вдячність американцям за всю надану підтримку і наголошував на її критичній важливості. Однак він підкреслював, що просте припинення вогню без гарантій безпеки не може бути миром, бо Росія вже 25 разів порушувала домовленості про припинення вогню. Тож, на думку глави держави, перед тим, як підписувати з росіянами мирну угоду, треба визначити, які гарантії матиме Україна і хто саме відповідатиме за ці гарантії.
  • Американська ж адміністрація тисне, щоб Україна спершу погодилася на "мир", а тоді вже отримала гарантії безпеки. 
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