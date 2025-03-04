Шмигаль: станом на вчорашній вечір допомога від США продовжувала надходити

Станом на ранок оновленої інформації він не отримував.

За інформацією від міністра оборони, допомога від США тривала принаймні станом на 3 березня. Вся допомога, яка була розписана пакетами за попередньої адміністрації Джо Байдена, надходила Україні, розповів український прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Станом на вчорашній вечір всі пакети йшли. Всю допомогу отримували.

"Станом на ранок з міністром оборони не узгоджували, чи були якісь зміни. Якби були, я думаю, я би про це знав", – сказав він.

Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтверджував, що рішення США призупинити допомогу вже є і його імплементують, пише The Guardian.

"Як відомо, було оголошено про рішення призупинити допомогу США Україні та, можливо, розпочати зняття санкцій з Росії. У нас немає підстав вважати, що це просто слова", – сказав він.

Він додав, що звіти, які він отримує з польсько-українського кордону та польського логістичного хабу в Жешуві-Ясьонці, який використовується для поставок для України, підтверджують виконання рішення США про призупинення військової допомоги Україні.

Зупинка американської допомоги Україні