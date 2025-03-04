Зеленський після саміту в Лондоні: вся Європа єдина – для реального миру треба реальні гарантії безпеки
Зеленський після саміту в Лондоні: вся Європа єдина – для реального миру треба реальні гарантії безпеки
Польські дисиденти звернулися до Трампа: Ми з жахом і огидою дивилися трансляцію вашої розмови з президентом Зеленським
Польські дисиденти звернулися до Трампа: Ми з жахом і огидою дивилися трансляцію вашої розмови з президентом Зеленським
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Bloomberg: Трамп вирішив зупинити всю військову допомогу Україні
Bloomberg: Трамп вирішив зупинити всю військову допомогу Україні
Скібіцький: Росія документально прописала, що влада України має бути проросійською або нейтральною
Скібіцький: Росія документально прописала, що влада України має бути проросійською або нейтральною
Зеленський зустрінеться із Трампом, якщо той запросить "для вирішення реальних проблем"
Зеленський зустрінеться із Трампом, якщо той запросить "для вирішення реальних проблем"
​Михайло Гончар, експерт з енергетичної безпеки: «Щоб російська економіка пішла у штопор, ціна на нафту має бути $50 за барель»
​Михайло Гончар, експерт з енергетичної безпеки: «Щоб російська економіка пішла у штопор, ціна на нафту має бути $50 за барель»
Зеленський про можливість припинення допомоги від США: працюємо, щоб сюрпризів не було
Зеленський про можливість припинення допомоги від США: працюємо, щоб сюрпризів не було
ГоловнаСвіт

Закон про заборону трансспортсменам виступати в жіночих змаганнях не пройшов у Сенаті США

Документ не зміг набрати необхідних 60 голосів.

Закон про заборону трансспортсменам виступати в жіночих змаганнях не пройшов у Сенаті США
Купол Капітолію США. Сенат засідає в північному крилі Капітолію у Вашингтоні, а Палата представників — у південному крилі.
Фото: EPA/UPG

Законопроєкт, який мав на меті заборонити трансгендерним жінкам і дівчатам по всій країні брати участь у шкільних спортивних змаганнях, призначених для спортсменок, не пройшов у Сенаті. 

Про це пише АР. 

Документ не зміг набрати необхідних 60 голосів. 

Минулого місяця президент Дональд Трамп підписав указ, який забороняє спортсменам-трансгендерам брати участь у низці жіночих змагань з легкої атлетики. А ті школи, які це дозволятимуть, не отримають федерального фінансування. 

Республіканці в Конгресі хотіли закріпити цю політику на законодавчому рівні, змінивши розділ IX у законі 1972 року, який захищає людей від дискримінації за ознакою статі в освітніх програмах або діяльності, які отримують федеральну фінансову допомогу. Палата представників уже прийняла подібний закон, який підтримали лише двоє демократів.

Як сказав лідер більшості в Сенаті Джон Тун, це – питання справедливості та рівності.

А сенатор Брайан Шатц від штату Гаваї сказав, що республіканці "вигадують проблему", щоб розпалити культурну війну та розділити людей.

Тим не менш, республіканці по всій країні планують наполягати на цьому питанні. Під час своєї президентської кампанії Трамп виявив, що ця тема "виходить за межі звичайних партійних ліній". 

  • Раніше Трамп пообіцяв “зупинити трансгендерне божевілля” і заявив, що уряд США визнаватиме лише дві статі.
  • На початкулютого американський президент заборонив спортсменкам-трансгендерам брати участь в жіночих змаганнях з легкої атлетики.
  • Згодом стало відомо, що військовослужбовці-трансгендери будуть звільнені із армії США, якщо вони не отримають виключення.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies