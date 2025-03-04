Закон про заборону трансспортсменам виступати в жіночих змаганнях не пройшов у Сенаті США

Купол Капітолію США. Сенат засідає в північному крилі Капітолію у Вашингтоні, а Палата представників — у південному крилі.

Законопроєкт, який мав на меті заборонити трансгендерним жінкам і дівчатам по всій країні брати участь у шкільних спортивних змаганнях, призначених для спортсменок, не пройшов у Сенаті.

Про це пише АР.

Документ не зміг набрати необхідних 60 голосів.

Минулого місяця президент Дональд Трамп підписав указ, який забороняє спортсменам-трансгендерам брати участь у низці жіночих змагань з легкої атлетики. А ті школи, які це дозволятимуть, не отримають федерального фінансування.

Республіканці в Конгресі хотіли закріпити цю політику на законодавчому рівні, змінивши розділ IX у законі 1972 року, який захищає людей від дискримінації за ознакою статі в освітніх програмах або діяльності, які отримують федеральну фінансову допомогу. Палата представників уже прийняла подібний закон, який підтримали лише двоє демократів.

Як сказав лідер більшості в Сенаті Джон Тун, це – питання справедливості та рівності.

А сенатор Брайан Шатц від штату Гаваї сказав, що республіканці "вигадують проблему", щоб розпалити культурну війну та розділити людей.

Тим не менш, республіканці по всій країні планують наполягати на цьому питанні. Під час своєї президентської кампанії Трамп виявив, що ця тема "виходить за межі звичайних партійних ліній".