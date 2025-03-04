Reuters: у 2024 році російські військові експерти двічі літали до Ірану

Російські військові експерти двічі відвідали Іран протягом останнього року. Серед них – експерти із ракетних систем ППО, спеціалісти із артилерії та ракетної техніки, розробник та випробувальник. Польоти до Тегерана відбулися в час, коли Іран та Ізраїль "обмінялися" ударами у квітні та жовтні.

Про це пише Reuters.

Виданню вдалося ідентифікувати сімох таких росіян, які літали до Тегерана двома рейсами 24 квітня та 17 вересня минулого року. Записи про бронювання містять номери паспортів чоловіків, шість із семи мають префікс "20". Це – паспорти, які використовуються для службових державних справ і видаються державним службовцям у закордонних робочих відрядженнях і військовослужбовцям, дислокованим за кордоном.

Високопоставлений чиновник міністерства оборони Ірану виданню сказав, що російські ракетні експерти минулого року неодноразово відвідували іранські об’єкти з виробництва ракет, включно з двома підземними об’єктами, причому деякі з них відвідали у вересні. Проте цей співрозмовник відмовився назвати, на яких саме об'єктах побували росіяни.

Проте інший співрозмовник видання, західний чиновник з питань оборони, який стежить за оборонною співпрацею Ірану з Росією сказав, що "невизначена кількість" російських ракетних експертів відвідала іранську ракетну базу приблизно в 15 км на захід від порту Амірабад на узбережжі Ірану Каспійського моря у вересні.

Згідно з російськими базами даних, усі семеро росіян, ідентифікованих Reuters, були військовими високопосадовцями, двоє – полковники та двоє – підполковники.

Двоє є експертами з ракетних систем протиповітряної оборони, троє спеціалізуються на артилерії та ракетній техніці, тоді як один має досвід розробки новітніх озброєнь, а інший працював на полігоні для випробувань ракет, свідчать записи. Проте невідомо, чи всі вони досі працюють на цих посадах.

Усі семеро подорожували зі статусом VIP.

48-річний Денис Калько та 46-річний Вадим Малов були серед п’яти російських експертів зі зброї, місця для яких були заброньовані на квітневий рейс. Калько працював у Військовій академії протиповітряної оборони Міноборони. Малов працював у військовій частині, яка готує зенітно-ракетні війська.

На квітневий рейс також були заброньовані 45-річний Андрій Гусєв, 43-річний Олександр Антонов і 54-річний Марат Хусаїнов. Гусєв – підполковник, працював станом на 2021 рік заступником начальника кафедри ракетно-артилерійських боєприпасів загального призначення в Пензенському артилерійсько-інженерному інституті Міноборони. Антонов працював у Головному ракетно-артилерійському управлінні Міноборони, а Хусаїнов у званні полковника працював на ракетному полігоні Капустин Яр.

Одним із двох пасажирів на борту другого рейсу до Тегерана у вересні був 46-річний Сергій Юрченко, який також працював в ракетно-артилерійському управлінні. Іншим пасажиром цього рейсу був 46-річний Олег Федосов. У записах про проживання вказано його адресу як офіс Управління перспективних міжвідомчих досліджень і спеціальних проектів. Це підрозділ міністерства оборони, який займається розробкою систем озброєння майбутнього.