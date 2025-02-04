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NYT: Іран працює над прискореним способом створення ядерної зброї. Ізраїль і США обговорять можливу відповідь

Видання пише, що під час зустрічі прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу і президент США Дональд Трамп обговорять питання, чи завдавати ударів по ядерних об’єктах Ірану, чи домовлятись дипломатично.

NYT: Іран працює над прискореним способом створення ядерної зброї. Ізраїль і США обговорять можливу відповідь
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї
Фото: ЕРА/UPG

За словами нинішніх і колишніх американських чиновників, нові розвідувальні дані про ядерну програму Ірану переконали американських офіційних осіб, що таємна команда вчених країни досліджує швидший, хоча і більш грубий підхід до розробки атомної зброї, пише The New York Times.

Водночас видання пише, що новий президент Ірану Масуд Пезешкіан активно прагне до переговорів з адміністрацією Трампа.

За словами чиновників, які побажали зберегти анонімність, ці дані були зібрані в останні місяці правління адміністрації Байдена, а потім передані команді національної безпеки президента Трампа під час переходу влади. Оцінка розвідки попереджала, що іранські інженери та вчені, які займаються озброєнням, по суті, шукали короткий шлях, який би дозволив їм перетворити їхні зростаючі запаси збагаченого урану на працездатну зброю за лічені місяці, а не за рік чи більше.

Офіційні особи США заявили, що вони продовжують вірити, що Іран і його верховний лідер, аятола Алі Хаменеї, не приймали рішення про розробку зброї, заявили чиновники в інтерв'ю за останній місяць. Натомість іранські військові вивчають нові варіанти стримування атаки США чи Ізраїлю.

За роки, що минули після виходу Трампа з ядерної угоди 2015 року, Іран відновив виробництво урану і тепер має 200 кілограмів збагаченого урану. Це відповідає майже 90%, які потрібні для збройового рівня.

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